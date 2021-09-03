Сборная России сообщила о двух потерях перед матчем с Кипром

Сегодня, 3 сентября, делегация национальной сборной России отправилась на поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Кипра.

Как сообщает пресс-служба, в заявку на предстоящую встречу не попали два футболиста. Речь идет о фланговом защитнике Марио Фернандесе и хавбеке Алексее Ионове. Оба игрока получили повреждения в недавнем поединке против Хорватии. Медицинский штаб сборной России решил поберечь футболистов. При этом Фернандес и Ионов сохраняют шансы принять участие во встрече с Мальтой, запланированной на 7 сентября.

Матч Кипр – Россия состоится в субботу, 4 сентября. После четырех туров хозяева занимают предпоследнее место в группе, а гости располагаются на второй строчке.