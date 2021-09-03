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Чемпионат мира 2022

Сборная России сообщила о двух потерях перед матчем с Кипром

03 Сентября 2021 • 10:16 Комментировать (2)
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
04.09 19:00

Сегодня, 3 сентября, делегация национальной сборной России отправилась на поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Кипра.

Как сообщает пресс-служба, в заявку на предстоящую встречу не попали два футболиста. Речь идет о фланговом защитнике Марио Фернандесе и хавбеке Алексее Ионове. Оба игрока получили повреждения в недавнем поединке против Хорватии. Медицинский штаб сборной России решил поберечь футболистов. При этом Фернандес и Ионов сохраняют шансы принять участие во встрече с Мальтой, запланированной на 7 сентября.

Матч Кипр – Россия состоится в субботу, 4 сентября. После четырех туров хозяева занимают предпоследнее место в группе, а гости располагаются на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Ионов Марио Фернандес
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Комментарии (2)
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White_Shark
03 Сентября 2021 в 11:04
Кипр уж должны побеждать даже вторым составом, причем с похмелья.
Vasvolk428@gmail.com
03 Сентября 2021 в 11:34
Как шотландцы в прошлом,обыграв СССР)))
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