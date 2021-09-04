​Смолов: «Жара очень сильно сказалась»

После гостевой победы над Кипром (2:0) небольшое интервью пресс-службе РФС дал форвард Фёдор Смолов, отдавший в игре два голевых паса. Видео интервью было опубликовано на канале РФС в YouTube.

«Голевые передачи – это тоже очень классно, это часть футбола. Наша связка с Рифатом [Жемалетдиновым] теперь сработала в обратную сторону. Но самое важное – это победа.

Киприоты заставили нас понервничать. Они шли вперёд, хотели отыграться. Мы могли в первом тайме забить второй гол, и тогда бы был шанс контролировать игру. Но получилось так, как получилось.

В перерыве Карпин говорил, что нужно добавить, что нужно играть более агрессивно.

Жара очень сильно сказалась, играть в таких погодных условиях непросто. Было очень жарко, очень душно. В таких условиях обезвоживание быстрее наступает.

Матч с Мальтой? Недооценки не будет. Все прекрасной понимают, какой важный отбор, и как важно занять первое место в группе», - сказал Смолов.