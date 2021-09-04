Карпин поздравил дочку с днём рождения

Рулевой национальной команды России Валерий Карпин посредством инстаграм-аккаунта поздравил с днем рождения свою дочь Дарью. Сегодня, 4 сентября, девочке исполнилось три года.

«С днём рождения Дашуля, любименькая моя девочка. С днем рождения нашей принцессы», - гласит сообщение специалиста в социальной сети.

Напомним, что сегодня сборная России проведет очередной матч в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Подопечные Карпина на выезде встретятся с Кипром. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают последнее место в группе, а гости находятся на второй строчке.