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​Владимир Соловьёв: «Немного странно, когда мяч получает русский народный Гилерме»

05 Сентября 2021 • 15:50 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Владимир Соловьёв, являющийся известным телеведущим, дал комментарий после игры сборной России на Кипре.

Напомним, команда Валерия Карпина в субботу победила на выезде со счётом 2:0, но показала не лучшую свою игру.

Наблюдение за матчами российской сборной Соловьёв назвал «болезненной практикой». По мнению телеведущего, в субботу вечером команде повезло. При этом Соловьёв не стал критиковать российских футболистов.

«Немного странно, когда Джикия принимает мяч, останавливается и делает характерное движение руками «и что мне делать»? Ну, окей. Или когда мяч получает русский народный Гилерме. Ну окей», - приводит слова Соловьёва «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России после половины турнирной дистанции отборочного цикла занимает первую строчку в секстете, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Соловьёв
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