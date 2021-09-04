Тренер юношеской сборной России (до 19) Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча отборочного раунда чемпионата мира с Кипром.

- Нет ли у вас волнения за результат матча с Кипром, тем более, что у нас есть горький опыт матчей с такими соперниками?

- Действительно, сегодня команд, которые можно обыграть в Европе на одной ноге, уже не осталось. Если не брать совсем новые сборные, которые только образовались. Мы будем играть на выезде и нужно готовиться к тому, что соперник может преподнести сюрприз.

- Крупной победы сборной России не ожидаете?

- Все возможно, но нужно учитывать, что Кипр играет дома, при своих болельщиках и будет максимально мотивирован. Состоится крупная победа – хорошо. Порадуемся за наших. Но нужно готовиться к тому, что будет сложный матч.

- Удивило, что киприоты крупно проиграл Мальте - 0:3 в прошлом матче?

- Я и говорю, что сегодня в каждом отдельном матче возможен любой результат, даже если брать такие сборные, как Мальта и Кипр. Я эту игру не видел, но думаю, Мальта реализовала все возможности забить, которые ей представились, и поэтому счет оказался таким крупным. Возможно, киприоты находятся сейчас не в лучшем состоянии. Поражение 0:3 может говорить о том, что сборная испытывает определенные проблемы.

- Дмитрий Баринов заявил, что готов быть капитаном нашей сборной во встрече с Кипром. Что вы думаете о том, что у нас теперь нет постоянного капитана?

- Для этого и существует тренерский штаб. Внутри команды есть люди, которые готовы взять на себя такую ответственность. Баринов на сегодняшний день уже вполне созрел для этой важной роли.

- Вам не кажется, что он достаточно молод для капитана сборной?

- Это мы считаем, что он молодой. Ему 25 лет. В таком возрасте люди становятся чемпионами мира и Европы, выигрывают Лигу чемпионов. А мы все считаем, что это молодой футболист. Лично я так не думаю, потому что у Дмитрия за плечами большой опыт и в юношеском футболе, причем победный. Он чемпион Европы и вице-чемпион. Международный опыт у него тоже хороший. Он выиграл у нас в России все, что можно. Поэтому мне кажется, что он вполне подходит для роли капитана.

- С хорватами мы играли без чистого нападающего. С Кипром будет по-другому?

- С Кипром, как мне кажется, наш тренерский штаб хочет отталкиваться от своей игры, поэтому я не исключаю, что выйдет Смолов.

- Что знаете о сборной Кипра? Считается, что это крепкая команда, но мы видим крупное поражение от Мальты.

- Так бывает. Может поколение сейчас у них не такое сильное сейчас. Но я не видел их игр, поэтому не могу дать объективную оценку.

- У сборной России выбыли Петров, Песьяков, Чистяков, Магкеев, Фомин, а также на Кипр не полетели Ионов и Фернандес. Что думаете о повышенном травматизме?

- Наступает пора еврокубков, то есть матчи идут через два дня на третий. Отсюда и травмы. Возможно, у кого-то их сборников уже были какие-то предпосылки. А здесь это все усугубилось.

- На какой результат рассчитываете сегодня?

- Надеюсь, что наши ребята одержат победу в ближайших матчах, что придаст нашей команде уверенности.

Елена Григорьевская