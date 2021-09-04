​Президент РФС дал оценку игре сборной России

Александр Дюков, являющийся президентом РФС, после субботнего матча сборных Кипра и России уделил время журналистам и сказал несколько слов.

«Было важно набрать три очка, задачу выполнили. По качеству игры есть вопросы, но моментами сборная показывала хороший футбол. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше», - высказался Дюков.

Напомним, что сборная России обыграла Кипр на выезде со счётом 2:0. На пресс-конференции Валерий Карпин выразил недовольство качеством игры, а также посетовал на плохое физическое состояние команды.

7 сентября сборная России проведёт домашний матч против Мальты.