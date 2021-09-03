​Карпин прокомментировал потерю Фернандеса и Ионова

Марио Фернандес и Алексей Ионов не помогут сборной России в гостевом матче против Кипра, который пройдёт в субботу вечером. Футболисты даже не полетели с командой на предстоящую игру. Об отсутствии Фернандеса и Ионова на пресс-конференции высказался главный тренер команды Валерий Карпин.

Потерю Фернандеса и Ионова Карпин назвал ощутимой. Что касается характера их проблем со здоровьем, тренер высказался оптимистично.

«Я бы не назвал это травмами, скорее дискомфорт», - сказал Карпин, отметив, что такие ситуации возможны при плотном графике игр.

Напомним, что Марио Фернандес и Алексей Ионов начинали с первых минут матч против Хорватии, завершившийся нулевой ничьей.