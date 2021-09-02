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Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения

02 Сентября 2021 • 17:28 Комментировать (1)
Кипр
...
РОССИЯ
04.09 19:00

Сборная России в «Твиттер» поздравила бывшего главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня, 2 сентября, наставнику исполнилось 58 лет.

Пресс-служба сборной пожелала Черчесову крепкого здоровья, интересных вызовов и побед. К поздравлению прикрепили фотографии в качестве тренера и игрока национальной команды.

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда сумела выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Наставник покинул пост после чемпионата Европы, на котором россияне заняли последнее место в группе. Сейчас главным тренером команды является Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак», однако в московском клубе эту информацию опровергли. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Crocodile
02 Сентября 2021 в 17:40
"Поздравляю тебя, Шарик... "
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