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​Кечинов: «У нас новая сборная, новый тренер – команда на стадии становления» эксклюзив

05 Сентября 2021 • 16:53 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Бывший российский футболист Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу сборной России над Кипром со счётом 2:0.

«Игра, может быть, не особо впечатлила, но главное сейчас - результат. Нам надо набирать очки, нельзя было допустить осечку и сыграть вничью, потому что это бы очень ухудшило ситуацию в турнирной таблице. Я считаю, что самое главное это то, что наша сборная выиграла. Но выиграли, не показав при этом хорошей, уверенной и солидной игры. Но у нас новая сборная, новый тренер, поэтому, я думаю, команда сейчас на стадии становления.

Что касается Фёдора Смолова, то он сыграл очень-очень достойно. Он цеплялся за мячи, отдал прекрасную голевую передачу Жемалетдинову, также ассистировал и Ерохину. Смолов сыграл очень прилично. Он сейчас находится в хорошей, своей оптимальной форме. Я думаю, что на игру с Мальтой Фёдор тоже должен будет выйти», - сказал Кечинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов
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