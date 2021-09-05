Бывший российский футболист Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу сборной России над Кипром со счётом 2:0.

«Игра, может быть, не особо впечатлила, но главное сейчас - результат. Нам надо набирать очки, нельзя было допустить осечку и сыграть вничью, потому что это бы очень ухудшило ситуацию в турнирной таблице. Я считаю, что самое главное это то, что наша сборная выиграла. Но выиграли, не показав при этом хорошей, уверенной и солидной игры. Но у нас новая сборная, новый тренер, поэтому, я думаю, команда сейчас на стадии становления.

Что касается Фёдора Смолова, то он сыграл очень-очень достойно. Он цеплялся за мячи, отдал прекрасную голевую передачу Жемалетдинову, также ассистировал и Ерохину. Смолов сыграл очень прилично. Он сейчас находится в хорошей, своей оптимальной форме. Я думаю, что на игру с Мальтой Фёдор тоже должен будет выйти», - сказал Кечинов.