​Нагучев указал на проблему сборной России

Сборная России в субботу обыграла на выезде Кипр со счётом 2:0, показав при этом не самую качественную игру. Комментатор Роман Нагучев посредством своего телеграм-канала указал на проблему российской сборной. Нагучев дал понять, что проблема заключается в физической подготовке.

«Кажется, наш тренер по «физухе» Луис Мартинес ещё немного позанимался с ребятами в перерыве», - написал Нагучев.

Сборная России в пяти прошедших турах отбора на чемпионат мира набрала 10 очков. На текущий момент команда Валерия Карпина лидирует в своей группе, но Хорватия может вернуть лидерство уже через несколько часов.