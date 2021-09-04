​Смолов – в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

В субботу сборная России будет проводить гостевой матч против Кипра в рамках отбора на чемпионат мира. Известен состав, который на эту игру выбрал Валерий Карпин. С первых минут в составе российской сборной на поле выйдут такие игроки:

Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Баринов, Ерохин, Головин, Черышев, Миранчук, Смолов.

Стоит отметить, что на острие атаки российской сборной окажется Фёдор Смолов, который в прошлой игре против Хорватии (0:0) просидел в запасе. Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России после шести сыгранных туров.

Напомним, что из-за дискомфорта игру пропускают Марио Фернандес и Алексей Ионов.

Матч Кипр – Россия начнётся в 19:00 по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.