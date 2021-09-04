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Чемпионат мира 2022

​Смолов – в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

04 Сентября 2021 • 17:37 Комментировать (2)
Кипр
...
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
Через 0 ч. 8 мин.

В субботу сборная России будет проводить гостевой матч против Кипра в рамках отбора на чемпионат мира. Известен состав, который на эту игру выбрал Валерий Карпин. С первых минут в составе российской сборной на поле выйдут такие игроки:

Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Баринов, Ерохин, Головин, Черышев, Миранчук, Смолов.

Стоит отметить, что на острие атаки российской сборной окажется Фёдор Смолов, который в прошлой игре против Хорватии (0:0) просидел в запасе. Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России после шести сыгранных туров.

Напомним, что из-за дискомфорта игру пропускают Марио Фернандес и Алексей Ионов. 

Матч Кипр – Россия начнётся в 19:00 по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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Комментарии (2)
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Zenituwka
04 Сентября 2021 в 18:29
Георгич с яйцами. На ходу крутит-вертит разные сочетания.
ARTUR
04 Сентября 2021 в 18:26
это такое -- трепещите !! он пришел !!
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04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 9 4.5 1.42
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.15 7.8 18
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.55 4 6.3
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
04.09  21:45 Украина ... Франция 5.6 3.9 1.62
04.09  21:45 Шотландия ... Молдова 1.15 7.8 18.5
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