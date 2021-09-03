Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Карпин – об участии Смолова в матче с Кипром: «Завтра всё увидите»

03 Сентября 2021 • 20:00 Комментировать
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
Через 21 ч. 25 мин.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин посетил предматчевую пресс-конференцию накануне игры с Кипром в рамках квалификации к чемпионату мира.

После поединка против Хорватии, который завершился с сухим счётом 0:0, коучу российской сборной задали немало вопросов касаемо того, что он не дал сыграть ни минуты форварду Фёдору Смолову.

Эту же тему журналисты затронули перед матчем с Кипром.

«Сыграет ли завтра Смолов? Завтра всё увидите», - подчеркнул Валерий Карпин и добавил, что смог бы ответить на вопрос лишь в том случае, если бы данная информация носила открытый характер.

Напомним, что в игре с хорватами в нападении в роли «ложной девятки» со стартовых минут появился Алексей Миранчук.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Смолов Сборная Кипра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.09  16:00 Финляндия ... Казахстан 1.47 4.25 7.4
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.6 3.9 5.8
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
04.09  19:00 Сербия ... Люксембург 1.22 6.3 13.5
04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 8.5 4.3 1.43
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.14 8.1 18.5
04.09  21:45 Шотландия ... Молдова 1.2 6.7 15
04.09  21:45 Голландия ... Черногория 1.14 8.5 18
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
21:32 · Чемпионат мира 2022
​Шевченко: Хотел остаться в сборной Украины, но контракт не предложили
21:21 · Чемпионат мира 2022
​Венгерская федерация сделала заявление о наказании фанатов, умолчав о расизме
20:30 · Чемпионат мира 2022
​Карпин прокомментировал потерю Фернандеса и Ионова
20:00 · Чемпионат мира 2022
Карпин – об участии Смолова в матче с Кипром: «Завтра всё увидите»
19:27 · Чемпионат мира 2022
Дешам: «Команда Петракова похожа на команду Шевченко»
19:19 · Чемпионат мира 2022
Карпин – о своём контракте: «Если попадём в стыки, он продлится» 4
19:00 · Чемпионат мира 2022
Баринов: «Приехали на Кипр побеждать»
18:13 · Чемпионат мира 2022
Александр Мостовой: «Как сборная России играет без нападающего, когда вызвано было трое?» 1 эксклюзив
17:58 · Чемпионат мира 2022
Херард Морено покинул расположение сборной Испании
17:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани раздосадован по причине пропуска игр за сборную Уругвая
17:22 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий – о матче Россия – Хорватия: «Результатом удовлетворён»
16:25 · Чемпионат мира 2022
Тарханов оценил предстоящие матчи сборной России против Кипра и Мальты
16:00 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт – о расистах: «Они вымрут, как динозавры. Мир меняется» 12
15:20 · Чемпионат мира 2022
Александр Лукашенко - об игре сборной Беларуси: «Смотреть на то убожество недопустимо»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тите: «Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде» 1
Все новости
Рекомендуем
 