Карпин – об участии Смолова в матче с Кипром: «Завтра всё увидите»

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин посетил предматчевую пресс-конференцию накануне игры с Кипром в рамках квалификации к чемпионату мира.

После поединка против Хорватии, который завершился с сухим счётом 0:0, коучу российской сборной задали немало вопросов касаемо того, что он не дал сыграть ни минуты форварду Фёдору Смолову.

Эту же тему журналисты затронули перед матчем с Кипром.

«Сыграет ли завтра Смолов? Завтра всё увидите», - подчеркнул Валерий Карпин и добавил, что смог бы ответить на вопрос лишь в том случае, если бы данная информация носила открытый характер.

Напомним, что в игре с хорватами в нападении в роли «ложной девятки» со стартовых минут появился Алексей Миранчук.