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Чемпионат мира 2022

​Сборная России показала, что осталось за кадром в матче на Кипре видео

05 Сентября 2021 • 13:05 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

В субботу сборная России проводила гостевой матч отбора на чемпионат мира против Кипра и победила со счётом 2:0, несмотря на не самую выразительную игру. Пресс-служба национальной команды опубликовала в YouTube видео, приоткрыв закулисье прошедшего матча.

 

Напомним, что голы в ворота сборной Кипра забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В обоих случаях в качестве ассистента выступал Фёдор Смолов, который проводил первую игру за сборную с июня 2019 года.

Следующий матч сборная России проведёт уже во вторник, 7 сентября. На своём поле команда Валерия Карпина сыграет против Мальты.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра
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