В субботу сборная России проводила гостевой матч отбора на чемпионат мира против Кипра и победила со счётом 2:0, несмотря на не самую выразительную игру. Пресс-служба национальной команды опубликовала в YouTube видео, приоткрыв закулисье прошедшего матча.

Напомним, что голы в ворота сборной Кипра забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В обоих случаях в качестве ассистента выступал Фёдор Смолов, который проводил первую игру за сборную с июня 2019 года.

Следующий матч сборная России проведёт уже во вторник, 7 сентября. На своём поле команда Валерия Карпина сыграет против Мальты.