Сборная России на Кипре добыла первую победу при Карпине, Смолов отдал две голевые передачи

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная России слетала на Кипр.

Красиво получается – слетали на курорт за первой победой при Карпине. Никосия, конечно, не самый туристический город, но Кипр только и ассоциируется с «российскими отдыхающими». Три дня назад Мальта накидала киприотам три безответных мяча, ещё и нам помогла с дисквалификацией ведущего форварда. Сотириу был удалён уже на 40-й минуте прошлого матча, и против сборной России сыграть не мог.

Карпин до вылета на Кипр не досчитался Фернандеса, Ионова, Фомина, Чистякова, Магкеева и Петрова. Не самые серьёзные потери за исключением Марио, которого в старте заменил Илья Самошников. Более оборона изменений не претерпела, а вот на острие атаки появился Фёдор Смолов, под ним расположились Черышев и Ерохин, а молодой Захарян, очень смело сыгравший с хорватами, остался на скамейке запасных.

Быстро открыла счёт сборная России. Фёдор Смолов зацепил мяч на линии штрафной площади, стянул на себя двух соперников и покатил на Ерохина. Александру же удался шикарный удар точно в дальнюю "девятку". Красота! И можно было сразу второй забивать. Миранчук обалденный пас пяткой на Караваева выдал, Вячеслав выдержал паузу и прострелил вдоль ворот, но дальнюю штангу никто не замкнул.

Надолго затем уснула игра и только через полчаса Алексей Миранчук с правого края на вялом дриблинге прошёл оппонента и прострелил на Смолова. Фёдор в касание пробил, но голкипер киприотов вытащил из-под перекладины. А концу тайма вообще воспрял Кипр, и мы уже мечтали о редких моментах сборной России. Ерохин сблокировал опасный удар Иоанну, Питтас тревожно пристреливался, хозяева ещё и включили высокий прессинг. А россияне могли наказать в контратаке: Головин разогнался, прострелил на Миранчука, но удар Алексея метров с десяти потащил Михаил.

Второй тайм начался с замены от Валерия Карпина: Рифат Жемалетдинов появился вместо Дениса Черышева. Киприоты же взяли мяч под контроль, вновь заставив россиян подумать об обороне. Но ничего у хозяев не получилось, а затем сработал связка по «Локо»! Головин отдал на Смолова, а Федор в касание бросил в прорыв Жемалетдинова. Рифат вышел один на один с голкипером и уверенно того переиграл – 0:2. И вновь игра после гола уснула. Карпин поочерёдно выпустил Бакаева, Кузяева и Тюкавина (поздравляем с дебютом!), а киприоты никак не смогли взбодрить интригу. Хотя очень старались и даже прижали в концовке команду Карпина.

Есть первая победа сборной России при Валерии Карпине! Уверенный успех на Кипре позволяет нашей команде остаться во главе группы, а Фёдор Смолов снова решает в футболке сборной России.

Смотрите турнирную таблицу. На текущий момент Россия на первом месте!

Расписание матчей сборной России