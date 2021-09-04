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Чемпионат мира 2022

Сборная России на Кипре добыла первую победу при Карпине, Смолов отдал две голевые передачи

04 Сентября 2021 • 20:54 Комментировать (17)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная России слетала на Кипр.

Протокол игры  
Кипр 0:2 РОССИЯ
    6' Ерохин Александр (0:1)
    55' Жемалетдинов Рифат (0:2)
Михаил Неофитос Панайоту Николас   61' (Авраам Андреас (   61') Кателарис Фанос   90' Каро Андреас Псалтис Парис   77' (Захариу Панайотис (   77') Кастанос Григорис Артиматас Костакис   45'   72' (Кириаку Хараламбос (   72') Иоанну Николас Питтас Яннис   61' (Ционис Маринос (   61') Папулис Фотис   72' (Элиа Мариос (   72') Лойзу Лойзос
Запасные: Христофи Димитрос Гогич Александрос Рушиас Онисифорос Деметриу Деметрис Панайи Костас Антониадес Мариос Иоанну Михалис
Гилерме Маринато Караваев Вячеслав Дивеев Игорь Джикия Георгий Самошников Илья Ерохин Александр   74' Баринов Дмитрий Головин Александр   67' (Кузяев Далер (   67') Миранчук Алексей   66' (Бакаев Зелимхан (   66') Смолов Фёдор   60'   75' (Тюкавин Константин (   75') Черышев Денис   46' (Жемалетдинов Рифат (   46')
Запасные: Захарян Арсен Мухин Максим Лунёв Андрей Дюпин Юрий Сутормин Алексей Зобнин Роман Осипенко Максим Заболотный Антон
04 сентября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).

 

Красиво получается – слетали на курорт за первой победой при Карпине. Никосия, конечно, не самый туристический город, но Кипр только и ассоциируется с «российскими отдыхающими». Три дня назад Мальта накидала киприотам три безответных мяча, ещё и нам помогла с дисквалификацией ведущего форварда. Сотириу был удалён уже на 40-й минуте прошлого матча, и против сборной России сыграть не мог.

Карпин до вылета на Кипр не досчитался Фернандеса, Ионова, Фомина, Чистякова, Магкеева и Петрова. Не самые серьёзные потери за исключением Марио, которого в старте заменил Илья Самошников. Более оборона изменений не претерпела, а вот на острие атаки появился Фёдор Смолов, под ним расположились Черышев и Ерохин, а молодой Захарян, очень смело сыгравший с хорватами, остался на скамейке запасных.

Быстро открыла счёт сборная России. Фёдор Смолов зацепил мяч на линии штрафной площади, стянул на себя двух соперников и покатил на Ерохина. Александру же удался шикарный удар точно в дальнюю "девятку". Красота! И можно было сразу второй забивать. Миранчук обалденный пас пяткой на Караваева выдал, Вячеслав выдержал паузу и прострелил вдоль ворот, но дальнюю штангу никто не замкнул.

Надолго затем уснула игра и только через полчаса Алексей Миранчук с правого края на вялом дриблинге прошёл оппонента и прострелил на Смолова. Фёдор в касание пробил, но голкипер киприотов вытащил из-под перекладины. А концу тайма вообще воспрял Кипр, и мы уже мечтали о редких моментах сборной России. Ерохин сблокировал опасный удар Иоанну, Питтас тревожно пристреливался, хозяева ещё и включили высокий прессинг. А россияне могли наказать в контратаке: Головин разогнался, прострелил на Миранчука, но удар Алексея метров с десяти потащил Михаил.

 

Второй тайм начался с замены от Валерия Карпина: Рифат Жемалетдинов появился вместо Дениса Черышева. Киприоты же взяли мяч под контроль, вновь заставив россиян подумать об обороне. Но ничего у хозяев не получилось, а затем сработал связка по «Локо»! Головин отдал на Смолова, а Федор в касание бросил в прорыв Жемалетдинова. Рифат вышел один на один с голкипером и уверенно того переиграл – 0:2. И вновь игра после гола уснула. Карпин поочерёдно выпустил Бакаева, Кузяева и Тюкавина (поздравляем с дебютом!), а киприоты никак не смогли взбодрить интригу. Хотя очень старались и даже прижали в концовке команду Карпина.

Есть первая победа сборной России при Валерии Карпине! Уверенный успех на Кипре позволяет нашей команде остаться во главе группы, а Фёдор Смолов снова решает в футболке сборной России.

Смотрите турнирную таблицу. На текущий момент Россия на первом месте!

Расписание матчей сборной России

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Сборная России Сборная Кипра
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Комментарии (17)
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Рейтинг комментариев
KLINSMANN
04 Сентября 2021 в 21:24
На самом деле победили потому что не играл Зобнин !!!
JUMPER
04 Сентября 2021 в 21:35
верна... ты праф ! ай...а я усю голаву сламал...пащиму забивам киприётам...)))
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:22
Очень нравится что Карпин дает играть , и обнадеживает что замена сыграла , ну пинать пока что не стоит , мне в матче с хорватами было понятно что хорваты просто НЕ ЗНАЮТ чего ожидать от этой команды , у Черчесова был понятный и однообразный план , а тут темная лошадка . Интресно сожет ли Карпин менять игру , чем то удивлять , потому что братья славяне выйдут уже изучив как то команду . И конечно же физуху нужно подтягивать плачучи .. ибо если выйдут играть с условными датчанами , шведами , там ловить нечего без физухи , в командах где нет Месси и им подобных нужно бегать как кони .
Dimonorunov
04 Сентября 2021 в 21:20
Самошников порадовал. Миранчук сегодня был много лучше, чем с Хорватией.Молодцы
Kos34rus
04 Сентября 2021 в 21:19
Если это Хорватия финальной стадии, то надо также играть весь турнир.
KLINSMANN
04 Сентября 2021 в 21:17
по любому результат есть! мы на первом месте! красота
Element-22
04 Сентября 2021 в 21:14
На расслабоне, на чиле).. всё-таки предлагаю не пинать Валерона и сборную. Он увидел команду 29 августа. Команду, которая 5 лет пинала мяч на Дзюбу. Команду, где нападающего Смолова пришлось учить смотреть на игрока, а не на мяч. Все же видели это нашумевшее видео? А первая игра была уже 1 сентября. С хорватами. А потом перелёт. А потом игра в 35-градусной жаре. В общем главное в этих условиях - результат. Он добыт, с чем всех и поздравляю.
PS - ещё грустно, что прямые обязанности наших «звёзд» исполняет Федя Смолов.
DARK7071
04 Сентября 2021 в 21:11
Конченые просто Конченые...мля нас 20 минут возила по полю сборная кипра ..КИПРА!!!млять...сборная дуболомов это ужас
KLINSMANN
04 Сентября 2021 в 21:17
это жесть
Redwhite1959
04 Сентября 2021 в 21:09
Работы у Карпина - непочатый край! Но УЖЕ есть положительные моменты - получаются быстрые атаки! Почти что ВСЕ команды научились высоко прессинговать и лучшее противоядие против такого прессинга - ТОЧНЫЙ и БЫСТРЫЙ розыгрыш мяча на своей половине поля. Вот над этим нашим и надо как следует поработать! Очень многое в таких ситуациях будет зависеть от технарей - Головина и Миранчука, которые в двух последних матчах особо себя не проявили. Почему? Карпину над этим тоже надо подумать. Федя показал сегодня себя с лучшей стороны - Дзюба при таком Смолове в сборную теперь не попадёт! В принципе - изменения в игре сборной есть! Главные из них - отказ от "закидух" на столба и более надёжная игра в обороне. Посмотрим что будет дальше...
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:09
Ну и резало глаза техническое мастерство россиян , киприоты даже потехничнее были , Миранчук ГДЕ ?? его как то не могут использовать правильно , не пойму .. и физуха пипец , будто с будуна недельного ..
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:06
и вот это дебильное доигрывания момента , меня просто вышибает !!! какой придурок это придумал , в чем смысл я до сих пор не пойму ... вотбыл момент в конце игры когда ДВА игрока киприотов в ЯВНОМ офсайде бегут всеравно в атаку , Кузяеев бедолага чуть не сдох доганяяя и чуть ноги себе не разорвал что бы в итоге ПО ЛЮБОМУ услышать свисток ... ЗАЧЕМ !!!!??? тратятся силы , можно столкнутся и получить травму ... идиотизм .
JUMPER
04 Сентября 2021 в 21:05
ай...с мальтай ышо зацепим маленька ачков...))) и усё...далши сплашныя нули...))) нули на поле...нули в таблицы...))) пра матч сказать нечива...))) павизло забить...киприоты облажалися...))) в астальном мрак галимай...))) ну всиравно...валераверим...)))
Bathet30
04 Сентября 2021 в 21:03
Победа не просто далась. Два тайма как под капирку. Забиваем гол и отдаём инициативу сопернику. Другой соперник такой щедростью воспользовался бы с радостью.
CERG
04 Сентября 2021 в 21:09
С другим и мы бы, наверное), прибавили, но в целом игра на классе удручает даже при хорошем результате.
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:02
ну двоякое впечатление , сначала я подумал что хотят в пол ноги выигрывать у киприотов , но потом увидел что в конце матча все сдохли , понял что сыграли на пределе , и это как бы грустно .. ну а так с победой .
Noname_344
04 Сентября 2021 в 21:02
Из разряда "игра забудется, а результат останется". После 2-го гола вообще бросили играть, киприоты тупо пощадили.
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
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