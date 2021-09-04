Четыре игрока сборной России, которые разочаровали в победном матче на Кипре

Оценки футболистам Валерия Карпина

Есть первая победа при Карпине! Можно бы её уверенной, но вторые половины таймов отняли слишком много нервов, да и уровень соперника нельзя сбрасывать со счетов. Проглядывается комбинационный футбол, нет больше надежды на высокого форварда и забросы. Особенно отрадно, что за тайм сыграла связка из «Локомотива». Но напрягает количество ударов по нашим воротам, приглядитесь к цифрам.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам - 16:9, в створ – 3:4, угловые – 5:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

ГИЛЕРМЕ – 7,0. Второй матч на ноль играет Гилерме. И, как это не смешно звучит, но голкипер выдержал серьёзный натиск Кипра. Руководил обороной, сделал три сейва, сохранил ворота в неприкосновенности. Молодец.

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – 6,5. Парочка слишком резких отборов в исполнении Самошникова осталась без жёлтой карточки только из-за мировоззрения арбитра, а так, хорошо. Скорость частенько выручала Илью, прикрыл он Лоизу, не позволив киприоту многого.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 7,0. Опять Дивеев смотрится увереннее Джикии в центре обороны. Молодёжь подрастает, это радует. Начал первую голевую атаку, сделал два отбора и почти не терял оппонентов позиционно.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Георгия, вероятно, «эксперты в голосовании» опять признают лучшим игроком матча, но мы не согласимся. Дважды Джикия терял Питтаса, позволяя тому замыкать опасные навесы, и слабо начинал атаки, десять (!) длинных передач отправив в никуда.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Основная угроза приходила с левого края киприотов. Иоанну оттуда навесы хорошие вырезал, Папулис бил-простреливал, создавая суматоху. А вот Караваев потерялся во всех аспектах – в защите не справлялся, к атакам не подключался.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 5,0. Капитанская повязка добавила уверенности Баринову и это пугает. Дима так лихо начал рубить киприотов, что, казалось, удалится ещё до перерыва. Но арбитр странным образом Баринова прощал. Однако и это не помогло Дмитрию установить контроль в центре поля – проиграл 5 единоборств из 9, частенько упускал Кастаноса.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 6,0. По традиции много движения у Головина, много активности, но КПД невысок. И стандарты не идут, что совсем настораживает. Разогнал вторую голевую атаку, сделал 2 отбора и 36 точных передач – это действия в активе Головина.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 5,0. Вот уже второй матч кряду Карпин не даёт Миранчуку много времени. И сам Алексей смотрится слабовато. Была хорошая передача на Смолова, но в основном Алексей терялся в атаках сборной России, сыграв явно ниже своего уровня.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ – 4,0. Много суетился, загубил неплохой момент и был справедливо заменён после первого тайма. Слабый матч от Дениса.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 7,5. Переходим к королям сегодняшнего матча. Ерохин провёл образцовый первый тайм. Поддержал атаку и завершил её шикарным ударом в «девятку», а затем ещё и героическим подкатом накрыл опасный удар киприотов. Во втором тайме уже не был заметен.

ФЁДОР СМОЛОВ – 7,5. А Смолов разделил активность на таймы. Первый начал голевой передачей на Ерохина, а второй – на Жемалетдинова. Красивая комбинация двух игроков «Локо» вообще стала украшением матча и по сути решила его исход. Встреть мы концовку со счётом 1:0, и Кипр, вполне возможно, спас бы игру.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 7,0. Активно вышел, забил гол, не растерявшись после разрезающей передачи Смолова, но в концовке пропал, не помогая и в обороне.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – б/о. Поздравляем с дебютом во взрослой сборной России!