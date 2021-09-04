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Червиченко жёстко раскритиковал Черышева: «Как будто в Батайске заканчивал спортивную школу» эксклюзив

04 Сентября 2021 • 21:34 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу российской сборной над Кипром со счётом 2:0.

«Счёт понравился, а игра - в каких-то моментах ничего, а в каких-то очень не понравилась. В конце матча нас на 20 минут загнали в штрафную, и молодые игроки, которые выходили как раз для того, чтобы эту игру отодвинуть от наших ворот, никаким образом не смогли это сделать. Ни Тюкавин, ни Бакаев вообще не усилили игру впереди и, честно говоря, на мой взгляд сыграли бестолково. Ещё не понравилась ситуация, когда прошла пятка Миранчука, и Караваев выбежал и должен был замыкать сам, но начал кого-то искать зачем-то. После этого пошли пятки, стеночки и игра благодаря этому превратилась из боя в пижонство. Киприоты могли за это наказать. Слава Богу, наши забили во втором тайме, но если бы счёт остался прежним, то за пижонство наших в конце могли наказать.

Я говорил, что Смолов - очень хороший нападающий на сегодняшний день. Он должен играть. Вполне заслуженно он сегодня вышел и отлично отыграл. Я не понимаю, почему Карпин с таким постоянством ставит Черышева. Он в предыдущем матче играл очень слабо, а в этом так вообще. Если он его ставит для того, чтобы он терзал соперника, так он своими ошибками больше терзает наших игроков, мне кажется. Делает дурные рывки, теряет мяч. Как игрок такого уровня, игрок сборной, может не попасть в ворота с трёх метров. Семиметровые ворота, и там торчит несчастная пятка защитника, как можно умудриться попасть в эту пятку. Ну понятно, что ты левша, но когда три метра до ворот, подработай себе этой левой под правую и пробей. Есть вещи, которые я вообще не понимаю. Как такое могут делать игроки такого уровня. Вроде бы в «Реале» его учили играть, а играет, как будто в Батайске заканчивал спортивную школу», - сказал Червиченко.

 


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