​Губерниев: «Немного обидно, что Кипр нас возил, но с кем не бывает?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после победы сборной России в гостях у Кипра (2:0).

В своём телеграм-канале Губерниев написал, что в игре на Кипре многое определил быстрый гол, который забил Александр Ерохин. По словам Губерниева, главное то, что сборная России набрала три очка.

«Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил. Но с кем не бывает?!» - написал комментатор.

Губерниев подчеркнул, что качество игры сборной России оставляет желать лучшего, но отметил, что главное – брать очки в отборе на чемпионат мира.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 7 сентября против Мальты на своём поле.