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​Губерниев: «Немного обидно, что Кипр нас возил, но с кем не бывает?»

04 Сентября 2021 • 21:45 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после победы сборной России в гостях у Кипра (2:0).

В своём телеграм-канале Губерниев написал, что в игре на Кипре многое определил быстрый гол, который забил Александр Ерохин. По словам Губерниева, главное то, что сборная России набрала три очка.

«Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил. Но с кем не бывает?!» - написал комментатор.

Губерниев подчеркнул, что качество игры сборной России оставляет желать лучшего, но отметил, что главное – брать очки в отборе на чемпионат мира.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 7 сентября против Мальты на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Гибралтар 0:3 Турция 100 25 1.01
окончен Украина 1:1 Франция 6.5 4 1.55
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