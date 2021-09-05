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Чемпионат мира 2022

​Сборная России возвращается в Москву фото

05 Сентября 2021 • 16:29 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

В субботу сборная России проводила матч отбора на чемпионат мира против Кипра. Команда Валерия Карпина победила со счётом 2:0, хотя и не порадовала армию своих болельщиков качественной игрой.

В воскресенье утром сборная провела восстановительное занятие на Кипре. Теперь команда отправится в Москву, о чём сообщила её пресс-служба.

 

Во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет против Мальты в шестом туре отбора на чемпионат мира. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в момент, когда стрелки часов покажут 21:45.  

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Сборная России
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Идет 1 минута Болгария 0:0 Литва 1.52 4.05 6.8
Идет 1 минута Исландия 0:0 Северная Македония
05.09  21:45 Германия ... Армения 1.08 11 27
05.09  21:45 Румыния ... Лихтенштейн 1.05 14 35
05.09  21:45 Испания ... Грузия 1.08 10.5 32
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