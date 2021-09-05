В субботу сборная России проводила матч отбора на чемпионат мира против Кипра. Команда Валерия Карпина победила со счётом 2:0, хотя и не порадовала армию своих болельщиков качественной игрой.

В воскресенье утром сборная провела восстановительное занятие на Кипре. Теперь команда отправится в Москву, о чём сообщила её пресс-служба.

Во вторник, 7 сентября, сборная России сыграет против Мальты в шестом туре отбора на чемпионат мира. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в момент, когда стрелки часов покажут 21:45.