​Журналист Конов: «Зачем нужен культ личности Карпина?»

Известный журналист Василий Конов воскресным утром дал короткий комментарий по поводу хвалебных отзывов в отношении образа Валерия Карпина, который провёл уже два матча у руля сборной России.

«Зачем нужен такой культ личности Карпина? Это сборная России, а не сборная Карпина. Пока кроме отторжения это не вызывает ничего», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Под руководством Валерия Карпина российская сборная сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). В плане результата всё неплохо, но вот игра команды оставляет желать лучшего. Впрочем, об этом после победы на Кипре заявил и сам Карпин.

7 сентября сборная России проведёт следующий матч отбора – против Мальты.