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​Журналист Конов: «Зачем нужен культ личности Карпина?»

05 Сентября 2021 • 10:55 Комментировать (5)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Известный журналист Василий Конов воскресным утром дал короткий комментарий по поводу хвалебных отзывов в отношении образа Валерия Карпина, который провёл уже два матча у руля сборной России.

«Зачем нужен такой культ личности Карпина? Это сборная России, а не сборная Карпина. Пока кроме отторжения это не вызывает ничего», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Под руководством Валерия Карпина российская сборная сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). В плане результата всё неплохо, но вот игра команды оставляет желать лучшего. Впрочем, об этом после победы на Кипре заявил и сам Карпин.

7 сентября сборная России проведёт следующий матч отбора – против Мальты.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Василий Конов
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
05 Сентября 2021 в 12:42
Сами пиарят потом сами же и осуждают. Одним словом журнашлюхи они такие ())))
Crocodile
05 Сентября 2021 в 12:13
а культ шьпуньтика шо, не?
ингерман
05 Сентября 2021 в 12:09
ай скора спадуц белые одёжи с памятника и усе увидят забранзовевшага карпуху в образе черчеса.. )))
Genrih121
05 Сентября 2021 в 11:38
Рашен Традишен...Это в генах россиян, сначала придумать героя, потом его обос..ть...
Crocodile
05 Сентября 2021 в 12:12
в генрихах ягодах россиян
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