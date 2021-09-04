​Уткин высказался об игре сборной России

Сборная России переиграла команду Кипра, но при этом показала откровенно слабую игру. Посредством телеграм-канала о выступлении сборной высказался известный журналист Василий Уткин.

«Дёрганая и - да, плохая! - игра сборной на Кипре говорит о стадии развития, на которой команда находится. Это неудивительно», - поделился своими мыслями Уткин.

При этом Уткин остался доволен победой, отметив, что сборная России сделала важный шаг в плане турнирной составляющей. Журналист обратил внимание на то, что на Кипре конкуренты российской сборной пока не выигрывали.

Отметим, что в предыдущих домашних матчах отбора сборная Кипра обыграла Словению (1:0) и разошлась миром со Словакией (0:0).