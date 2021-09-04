Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Уткин высказался об игре сборной России

04 Сентября 2021 • 22:20 Комментировать (2)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России переиграла команду Кипра, но при этом показала откровенно слабую игру. Посредством телеграм-канала о выступлении сборной высказался известный журналист Василий Уткин.

«Дёрганая и - да, плохая! - игра сборной на Кипре говорит о стадии развития, на которой команда находится. Это неудивительно», - поделился своими мыслями Уткин.

При этом Уткин остался доволен победой, отметив, что сборная России сделала важный шаг в плане турнирной составляющей. Журналист обратил внимание на то, что на Кипре конкуренты российской сборной пока не выигрывали.

Отметим, что в предыдущих домашних матчах отбора сборная Кипра обыграла Словению (1:0) и разошлась миром со Словакией (0:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
KUGO
04 Сентября 2021 в 22:25
Вася прав - главное результат.
Don sangre
04 Сентября 2021 в 22:38
Да при Хиддинке тоже счастливый случай помог. Хорваты обыграли англичан и дали путёвку нам на Евро. Так что да результат важнее.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Словакия 0:1 Хорватия 4.2 3.35 1.95
окончен Фарерские острова 0:1 Дания 25 10.5 1.09
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
23:28 · Чемпионат мира 2022
​Матч Украина – Франция приостанавливался из-за фаната
23:14 · Чемпионат мира 2022
​Смолов: «Жара очень сильно сказалась»
22:48 · Чемпионат мира 2022
​Неймар развеял слухи о лишнем весе, опубликовав фото без футболки фото
22:41 · Чемпионат мира 2022
​Президент РФС дал оценку игре сборной России
22:25 · Чемпионат мира 2022
​Головин получил травму – Карпин 1
22:20 · Чемпионат мира 2022
​Уткин высказался об игре сборной России 2
22:15 · Чемпионат мира 2022
​Карпин рассказал, в чём проблема сборной России 2
22:00 · Чемпионат мира 2022
Деменко: «Победа над Кипром не сильно приблизила нас к выходу на чемпионат мира» эксклюзив
21:55 · Чемпионат мира 2022
​Владимир Соловьёв оценил игру сборной России 7
21:51 · Чемпионат мира 2022
​Нагучев указал на проблему сборной России 3
21:45 · Чемпионат мира 2022
​Губерниев: «Немного обидно, что Кипр нас возил, но с кем не бывает?»
21:39 · Чемпионат мира 2022
​Сборная Португалии без Роналду обыграла Катар
21:34 · Чемпионат мира 2022
Червиченко жёстко раскритиковал Черышева: «Как будто в Батайске заканчивал спортивную школу» эксклюзив
21:32 · Чемпионат мира 2022
​«Не то, что ожидали увидеть»: Жена Карпина оценила игру сборной России 9
21:27 · Чемпионат мира 2022
​Головин признан лучшим игроком сборной России в матче против Кипра 1
Все новости
Рекомендуем
 