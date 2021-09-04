​Депутат Милонов: «Кипр и Россия сыграют вничью. Они тоже православные, и у них нет трансгендеров»

Виталий Милонов, являющийся депутатом Госдумы, за последние месяцы сделал не одно громкое заявление о футболе. Ряд заявлений коснулся сборной Украины. Так, например, Милонов называл «жёлто-синих» самой слабой командой Евро-2020, которой ничего не светит, кроме трёх поражений на групповой стадии и бесславного вылета. Теперь депутат поделился своим прогнозом на отборочный матч между сборными Кипра и России.

По мнению Виталия Милонова, поединок сборных Кипра и России завершится вничью. Депутат объяснил свою позицию.

«Они [киприоты] тоже православные, у нас с ними часто такой результат бывал. Игроки сборной Кипра хорошие парни, у них нет трансгендеров», - приводятся слова Милонова на страницах сайта «Матч ТВ».

Следить за игрой сборных Кипра и России можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.