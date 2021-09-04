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Чемпионат мира 2022

​Депутат Милонов: «Кипр и Россия сыграют вничью. Они тоже православные, и у них нет трансгендеров»

04 Сентября 2021 • 17:14 Комментировать
Кипр
...
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
Через 1 ч. 26 мин.

Виталий Милонов, являющийся депутатом Госдумы, за последние месяцы сделал не одно громкое заявление о футболе. Ряд заявлений коснулся сборной Украины. Так, например, Милонов называл «жёлто-синих» самой слабой командой Евро-2020, которой ничего не светит, кроме трёх поражений на групповой стадии и бесславного вылета. Теперь депутат поделился своим прогнозом на отборочный матч между сборными Кипра и России.

По мнению Виталия Милонова, поединок сборных Кипра и России завершится вничью. Депутат объяснил свою позицию.

«Они [киприоты] тоже православные, у нас с ними часто такой результат бывал. Игроки сборной Кипра хорошие парни, у них нет трансгендеров», - приводятся слова Милонова на страницах сайта «Матч ТВ».

Следить за игрой сборных Кипра и России можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра Виталий Милонов
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04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 9 4.5 1.42
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.15 7.8 18
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.55 4 6.3
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