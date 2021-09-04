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Чемпионат мира 2022

​Бывший кипрский футболист поделился ожиданиями от матча с Россией эксклюзив

04 Сентября 2021 • 17:30 Комментировать
Кипр
...
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
Через 0 ч. 8 мин.

Бывший кипрский футболист, а сейчас спортивный директор «Этникоса» Яннос Демостеноус, поделился ожиданиями от матча Кипр – Россия в рамках отбора на чемпионат мира.

- В каком сейчас состоянии сборная Кипра?

- Ситуация после поражения от сборной Мальты со счетом 0:3 не самая лучшая. Мы находимся не в лучшей форме. Хотя, возможно, это поражение случилось, потому что мы недооценили соперника.  Как ни крути, сборная Кипра, в целом, куда сильнее сборной Мальты. Повлияла на результат и красная карточка на 40-й минуте матча. В любом случае, мы не показали свой настоящий уровень.

- Кого можете выделить в составе сборной России?

- Буду банальным, сразу бросаются в глаза Александр Головин и Алексей Миранчук. Они выступают в больших европейских клубах, находятся на виду.

- Какие ожидания от игры?

Мы знаем, что игра будет невероятно трудной. Россия очень сильная команда, с которой нужно всерьёз считаться. Однако, я уверен, что после поражения сборная Кипра выйдет с ещё более крепким настроением и будет очень мотивирована. Будет сложно добиться хорошего результата, но мы надеемся, что сумеем заработать здесь очки и порадовать болельщиков.

Матч Кипр – Россия стартует в 19:00. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кипра Яннос Демостеноус
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.45 4.15 8.3
04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 9 4.5 1.42
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.15 7.8 18
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.55 4 6.3
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
04.09  19:00 Сербия ... Люксембург 1.22 6.3 13.5
04.09  21:45 Украина ... Франция 5.6 3.9 1.62
04.09  21:45 Шотландия ... Молдова 1.15 7.8 18.5
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