Бывший кипрский футболист, а сейчас спортивный директор «Этникоса» Яннос Демостеноус, поделился ожиданиями от матча Кипр – Россия в рамках отбора на чемпионат мира.

- В каком сейчас состоянии сборная Кипра?

- Ситуация после поражения от сборной Мальты со счетом 0:3 не самая лучшая. Мы находимся не в лучшей форме. Хотя, возможно, это поражение случилось, потому что мы недооценили соперника. Как ни крути, сборная Кипра, в целом, куда сильнее сборной Мальты. Повлияла на результат и красная карточка на 40-й минуте матча. В любом случае, мы не показали свой настоящий уровень.

- Кого можете выделить в составе сборной России?

- Буду банальным, сразу бросаются в глаза Александр Головин и Алексей Миранчук. Они выступают в больших европейских клубах, находятся на виду.

- Какие ожидания от игры?

Мы знаем, что игра будет невероятно трудной. Россия очень сильная команда, с которой нужно всерьёз считаться. Однако, я уверен, что после поражения сборная Кипра выйдет с ещё более крепким настроением и будет очень мотивирована. Будет сложно добиться хорошего результата, но мы надеемся, что сумеем заработать здесь очки и порадовать болельщиков.

Матч Кипр – Россия стартует в 19:00. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.