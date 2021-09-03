Карпин – о своём контракте: «Если попадём в стыки, он продлится»

Валерий Карпин во время пресс-конференции накануне встречи с Кипром в рамках квалификации к чемпионату мира рассказал, при каких условиях его договор с РФС будет пролонгирован.

Главный тренер российской сборной напомнил, что его актуальное соглашение подразумевает работу у руля национальной команды до 31 декабря. Необходимым условием для продления, по словам Карпина, является выход из группы на втором месте: «Если попадём в стыки, то он автоматически продлится до конца марта».

При этом прямой выход на мундиаль, согласно трактовке специалиста, не гарантирует ему сохранение работы: «Если попадём на чемпионат мира или не попадём никуда, то соглашение заканчивается».

В настоящий момент Россия находится с 7 очками на второй позиции в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.