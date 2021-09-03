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Чемпионат мира 2022

Карпин – о своём контракте: «Если попадём в стыки, он продлится»

03 Сентября 2021 • 19:19 Комментировать (4)
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
Через 21 ч. 23 мин.

Валерий Карпин во время пресс-конференции накануне встречи с Кипром в рамках квалификации к чемпионату мира рассказал, при каких условиях его договор с РФС будет пролонгирован.

Главный тренер российской сборной напомнил, что его актуальное соглашение подразумевает работу у руля национальной команды до 31 декабря. Необходимым условием для продления, по словам Карпина, является выход из группы на втором месте: «Если попадём в стыки, то он автоматически продлится до конца марта».

При этом прямой выход на мундиаль, согласно трактовке специалиста, не гарантирует ему сохранение работы: «Если попадём на чемпионат мира или не попадём никуда, то соглашение заканчивается».

В настоящий момент Россия находится с 7 очками на второй позиции в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Кипра
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Комментарии (4)
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ARTUR
03 Сентября 2021 в 20:35
карпин не в курсе что местные ,, аналитики ,. обсуждают уже как ему лучше выходить с первого места ))
Don sangre
03 Сентября 2021 в 20:11
И почему - не понимаю обязательно в стыки? Разве борьба за первое место не цель?
ARTUR
03 Сентября 2021 в 20:37
конечно цель )) просто он РЕАЛЬНО понимает возможности команды
Don sangre
03 Сентября 2021 в 20:09
То есть если Валера попадет на ЧМ он уходит? Или подпишет новый контракт?
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