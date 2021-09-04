​Капитаном сборной России является игрок «Локомотива» - такого не было с 2005 года

На субботний матч против Кипра сборную России в качестве капитана на поле вывел полузащитник Дмитрий Баринов, представляющий «Локомотив». Пресс-служба московского клуба сообщила, что игроки «железнодорожников» не выводили российскую национальную сборную с капитанской повязкой с далёкого 2005 года.

Напомним, сборной России удалось быстро забить Кипру благодаря красивому удару Александра Ерохина с правого края штрафной площади в дальний верхний угол.

Следить за матчем между сборными Кипра и России во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.