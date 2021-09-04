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Премьер-лига

​Капитаном сборной России является игрок «Локомотива» - такого не было с 2005 года

04 Сентября 2021 • 19:24 Комментировать
Кипр
0:1
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
1-й тайм

На субботний матч против Кипра сборную России в качестве капитана на поле вывел полузащитник Дмитрий Баринов, представляющий «Локомотив». Пресс-служба московского клуба сообщила, что игроки «железнодорожников» не выводили российскую национальную сборную с капитанской повязкой с далёкого 2005 года.

Напомним, сборной России удалось быстро забить Кипру благодаря красивому удару Александра Ерохина с правого края штрафной площади в дальний верхний угол.

Следить за матчем между сборными Кипра и России во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Дмитрий Баринов
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