Карпин не в ответе за вратарей: вопрос голкиперов в сборной России

Пока в Сети бурно обсуждают и анализируют результат дебютного матча Карпина против сборной Хорватии, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о неопределённости на «последнем рубеже» и одной из самых проблемных позиций в коллективе Валерия Георгиевича.

В конфигурации сборной Карпина есть определённые тактические, организационные и кадровые вопросы – от попытки адаптации схемы Гвардиолы с финала Лиги чемпионов до переноса туров в РПЛ. Но отдельно стоит выделить то, как главный тренер сборной относится к выбору голкиперов. Хотя, забегая вперед, отметим, что и вовсе никак не относится.

«Гилерме в воротах. Почему? Зачем объяснение? Потому что Виталий Кафанов сделал выбор. Я не спрашивал, мне не очень интересно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Что это, апатия или полное доверие Виталию Витальевичу? Вопрос интересный. Карпин неоднократно в интервью и на пресс-конференциях подчёркивал, что этим вопросом целиком и полностью ведает только Кафанов. Данная цитата Карпина — ещё одно подтверждение того, что главный тренер абсолютно отрекся от решения этого вопроса и всецело делегировал его тренеру вратарей.

Тут стоит отметить, что Кафанов — абсолютно редкая фигура в нашем футболе. Специалист, погружённый в ремесло на максимум, вызывает доверие у любого тренера, с кем бы он ни работал. Кафанов — это огромный опыт и большое количество достижений в качестве тренера вратарей. Тот профессиональный след во вратарском деле, что оставил Виталий Витальевич, лишь подчёркивает его авторитет и своеобразный «портрет» работы, причём не только на футбольном поле. Но оправдывают ли заслуги Виталия Витальевича главного тренера и его специфическое отношение к голкиперам?

В условиях современного футбола, когда роль вратаря выросла до колоссальных размеров, понимание проблемы главным тренером любой команды должно быть как минимум не отстающим. Облик тренера складывается и из таких дисциплин в том числе. Но даже если так: знать вопрос и отвечать на него с полной ответственностью — понятия далеко не одинаковые.

Валерий Георгиевич понимает объём вопроса, но (или поэтому) уверенно передаёт дело Кафанову и одновременно снимает с себя ответственность за эту линию, возможно, беря во внимание и ту критику, что получал Черчесов, который в прессе решительно отвечал на вопросы о вратарях и их выбор. А вкупе с заявлением о капитане, которого по факту так и не выбрали, визуальная нерешительность Валерия Георгиевича задаёт отдельный контекст в данном вопросе.

«Выдернуть» Песьякова из уже сёминского, строящегося «Ростова», и вскоре вернуть обратно, — решение Кафанова, ведь, как мы знаем, все вопросы по данной дисциплине к нему. Было ли это оправданно? Спорно как минимум. Нужно ли для сборной? Вряд ли. Более поздний вызов Лунёва — такое же пока не комментируемое явление со стороны тренеров.

Это говорит о том, что сам Кафанов, при всём опыте и профессионализме, не всегда знает, кто и когда будет играть и вызываться в сборную. Стоит ли напоминать, что Виталий Витальевич — высшая вратарская инстанция в этой команде? Ответственность, которая легла на тренера вратарей, очевидно, ему не совсем привычна. Находясь в информационной тени в «Ростове», теперь он чуть ли не одно из самых главных лиц в сегодняшней сборной. Как бы парадоксально это ни было, но именно в такой парадигме сейчас решается судьба нашей сборной.

Марсель АРЗУМАНЯН