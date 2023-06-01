В матче между «Ромой» и «Севильей» был установлен абсолютный антирекорд еврокубков

Испанская «Севилья» обыграла в финале Лиги Европы итальянскую «Рому», это случилось вследствие лучшего исполнения серии одиннадцатиметровых ударов. «Севилья» в седьмой раз в своей истории выиграла европейский кубок, а «Рома», как и сорок лет назад в финале Кубка чемпионов против «Ливерпуля», вновь познала горечь поражения в серии послематчевых пенальти.

Во время матча были показаны тринадцать желтых карточек - и это стало абсолютным антирекордом европейских кубков в принципе, за всю историю их проведения. Вот такой вот матч.

На следующей неделе пройдут финальные матчи Лиги конференций и Лиги чемпионов.