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Лига Европы

Дибала сможет сыграть в финале Лиги Европы

29 Мая 2023 • 16:41 Комментировать
Севилья
...
Рома
1 2.70 X 2.95 2 2.90
31.05 22:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала успел восстановиться после травмы перед финальным поединком Лиги Европы против «Севильи».

Во вторник 29-летний игрок принял участие в командной тренировке. Как докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио, аргентинец показал все признаки готовности – он действовал уверенно и не чувствовал боли в лодыжке. Таким образом, лидер атаки римлян, похоже, будет доступен для участия в матче финала Лиги Европы с «Севильей», который состоится 31 мая.

В активе Пауло Дибалы 16 забитых мячей и восемь результативных передач в 36 матчах за «волков» во всех турнирах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Пауло Дибала
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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