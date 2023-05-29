Дибала сможет сыграть в финале Лиги Европы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала успел восстановиться после травмы перед финальным поединком Лиги Европы против «Севильи».

Во вторник 29-летний игрок принял участие в командной тренировке. Как докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио, аргентинец показал все признаки готовности – он действовал уверенно и не чувствовал боли в лодыжке. Таким образом, лидер атаки римлян, похоже, будет доступен для участия в матче финала Лиги Европы с «Севильей», который состоится 31 мая.

В активе Пауло Дибалы 16 забитых мячей и восемь результативных передач в 36 матчах за «волков» во всех турнирах текущего сезона.