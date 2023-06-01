Дибала: «Мы оставили на поле все свои силы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался после поражения от «Севильи» в финальном матче Лиги Европы (1:1, 1:4 — по пенальти).

«Я горжусь нашей командой и нашими болельщиками. Несмотря на поражение, мы оставили на поле все свои силы. На протяжении этого турнира мы радовались и плакали все вместе, но у «Ромы» еще все впереди», — написал Дибала на своей страничке в социальной сети.

В нынешнем сезоне 29-летний аргентинец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и стал автором 8 результативных передач.

4 июня «Рома» проведет последний матч в этом сезоне. В 38-м туре Серии А соперником команды Жозе Моуринью станет «Специя».