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Дибала – первый за 12 лет аргентинец, забивший в финале еврокубка

31 Мая 2023 • 23:05 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
2-й тайм

В среду вечером «Севилья» и «Рома» сражаются за победу в Лиге Европы УЕФА. Счёт в матче на 35-й минуте первого тайма открыл аргентинский игрок римлян Пауло Дибала.

Как оказалось, Дибала стал первым аргентинцем за 12 лет, который забивал в финалах еврокубков. Последним гражданином этой красивой латиноамериканской страны с голом в главном матче еврокубка был соотечественник Дибалы и партнёр по сборной Аргентины Лионель Месси. В 2011 году он забил в финале Лиги чемпионов будучи форвардом «Барселоны».

А последним аргентинцем, который забивал в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, был Эрнан Креспо. Это случилось 1999 году, когда он был игроком за «Пармы».

Напомним, после первого тайма впереди «Рома» - 1:0.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лионель Месси Эрнан Креспо Пауло Дибала
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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