Дибала – первый за 12 лет аргентинец, забивший в финале еврокубка

В среду вечером «Севилья» и «Рома» сражаются за победу в Лиге Европы УЕФА. Счёт в матче на 35-й минуте первого тайма открыл аргентинский игрок римлян Пауло Дибала.

Как оказалось, Дибала стал первым аргентинцем за 12 лет, который забивал в финалах еврокубков. Последним гражданином этой красивой латиноамериканской страны с голом в главном матче еврокубка был соотечественник Дибалы и партнёр по сборной Аргентины Лионель Месси. В 2011 году он забил в финале Лиги чемпионов будучи форвардом «Барселоны».

А последним аргентинцем, который забивал в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, был Эрнан Креспо. Это случилось 1999 году, когда он был игроком за «Пармы».

Напомним, после первого тайма впереди «Рома» - 1:0.