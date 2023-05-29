Бове: «Благодаря Моуринью у «Ромы» появился особый менталитет»

Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове поделился мыслями о предстоящем финале Лиги Европы против «Севильи».

В случае успеха во встрече, которая состоится 31 мая, римляне станут победителями еврокубка во втором сезоне кряду – годом ранее команда Моуринью выиграла Лигу конференций.

«Благодаря Моуринью у «Ромы» выработался особый менталитет. Для меня Жозе – это в первую очередь особенный человек. Он относится к молодым игрокам так же, как и к остальным, и он всегда прямо доносит то, что хочет сказать. Я очень рад, что он мне доверяет», – приводят итальянские СМИ высказывания 21-летнего хавбека.