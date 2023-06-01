Ламела – о победе в Лиге Европы: «Я люблю «Рому», но это футбол»

Вингер «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал триумф своей команды.

Коллектив из Испании отпраздновал победу в Лиге Европы, обыграв в финале «Рому» (1:1 после 120 минут и 4:1 в серии послематчевых пенальти). Для Ламелы эта встреча стала особенной, поскольку «Рома» – первый европейский клуб в карьере аргентинца.

«Очень трудный матч против моего бывшего клуба. Я люблю «Рому», но это футбол. Для меня это первый трофей в карьере. Не думал, что это произойдёт именно в матче с «Ромой». Сегодня мы провели не лучшую игру, но мы заслужили успех усердной работой, проделанной по ходу сезона», – высказался в интервью DAZN Ламела, выступавший за римлян с 2011 по 2013 год.