Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги Европы против «Севильи».

«Для «Севильи» привычно играть в финале Лиги Европы, а для «Ромы» это что-то незабываемое. В прошлом сезоне перед финалом Лиги конференций мне пришлось объяснять игрокам, что такое пресс-день УЕФА. Теперь для игроков это более-менее нормально, но не совсем привычно. Я очень счастлив, ведь приехал в «Рому», чтобы помочь команде вырасти и достичь таких особых моментов, которые определяют историю клуба. Есть клубы, для которых финал – это ещё один финал. А для «Ромы» это особенное событие», - сказал Моуринью журналистам.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.