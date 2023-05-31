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Лига Европы

Моуринью высказался о финале Лиги Европы

31 Мая 2023 • 14:14 Комментировать
Севилья
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Рома
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Через 6 ч. 14 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги Европы против «Севильи».

«Для «Севильи» привычно играть в финале Лиги Европы, а для «Ромы» это что-то незабываемое. В прошлом сезоне перед финалом Лиги конференций мне пришлось объяснять игрокам, что такое пресс-день УЕФА. Теперь для игроков это более-менее нормально, но не совсем привычно. Я очень счастлив, ведь приехал в «Рому», чтобы помочь команде вырасти и достичь таких особых моментов, которые определяют историю клуба. Есть клубы, для которых финал – это ещё один финал. А для «Ромы» это особенное событие», - сказал Моуринью журналистам.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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31.05.23 в 22:00
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