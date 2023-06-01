Пять клубов Ла Лиги выступят в групповой стадии нового розыгрыша Лиги чемпионов

«Севилья» добыла дополнительную путёвку в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы.

В финальной битве андалусийский коллектив одержал победу над «Ромой» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Таким образом, сразу пять представителей Ла Лиги примут участие в групповой стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Помимо «Севильи», вырвавшей билет благодаря успеху в Лиге Европы, испанский чемпионат будет представлен «Барселоной», мадридским «Реалом», мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». При этом сразу две команды – «Севилья» и «Барселона» – попадут в первую корзину при жеребьёвке.