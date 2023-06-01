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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пять клубов Ла Лиги выступят в групповой стадии нового розыгрыша Лиги чемпионов

01 Июня 2023 • 01:32 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

«Севилья» добыла дополнительную путёвку в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы.

В финальной битве андалусийский коллектив одержал победу над «Ромой» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Таким образом, сразу пять представителей Ла Лиги примут участие в групповой стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Помимо «Севильи», вырвавшей билет благодаря успеху в Лиге Европы, испанский чемпионат будет представлен «Барселоной», мадридским «Реалом», мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». При этом сразу две команды – «Севилья» и «Барселона» – попадут в первую корзину при жеребьёвке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Севилья Реал Сосьедад Лига Чемпионов Ла Лига
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