Фанат арестован после нападения на судью финала Лиги Европы

Представители и болельщики «Ромы» остались недовольны работой арбитра Энтони Тэйлора в финале Лиги Европы. Англичанин ощутил гнев поклонников римской команды в аэропорту, где на него напали. Полиции удалось обеспечить безопасность Тэйлора, хотя один из разъярённых людей даже бросил в направлении рефери стул.

В полиции Будапешта сообщили, что один из футбольных болельщиков, причастных к инциденту, был задержан. Им оказался гражданин Италии. Возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Напомним, что «Севилья» в среду обыграла «Рому» в финале Лиги Европы по пенальти после ничьей со счётом 1:1.