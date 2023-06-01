Булыкин — о финале Лиги Европы: «Можно было решить исход матча в основное время»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финала Лиги Европы, в котором «Севилья» одолела «Рому» (1:1, 4:1 — пен).

Эксперт признался, что остался доволен качеством игры в прошедшей встрече, так как она получилась напряжённой и интенсивной. Также Булыкин отметил, что победитель мог быть выявлен и по итогам основного времени матча.

«Было много моментов, где можно было поспорить с судьями, что и делали футболисты и тренеры. Можно было решить исход матча в основное время, но команды не смогли этого сделать. Зато команды сделали красивую концовку для болельщиков футбола», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что эта победа стала для «Севильи» уже седьмой в Лиге Европы. По этому показателю андалусийцы являются рекордсменами турнира. «Рома», в свою очередь, ни разу не выигрывала второй по значимости клубный турнир Европы.