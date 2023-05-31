​Венгрия впервые выбрана для финального матча Еврокубка

В Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы, матч проходит на арене имени Ференца Пушкаша, и впервые Венгрия выбрана в качестве хозяйки для финального матча одного из европейских кубков - ранее такого не было.

Впрочем, есть одна оговорка - в прошлом в Кубке Ярмарок и в КУбке УЕФА победитель определялся в двухматчевом противостоянии, и трижды, в 1968, 1969 и 1985 году, венгерские клубы доходили до финалов, и тогда один из двух матчей все-таки проходил в Венгрии.

Следить за финальным матчем Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой» можно по ссылке на наш сайт.