Гранат — о финале Лиги Европы: «Севилья» не упустит победу»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Рома».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече андалусийцы будут владеть преимуществом, а римляне сыграют вторым номером.

«Самый загадочный финал! «Рома» будет играть вторым номером, а «Севилья» — держать мяч, она может доминировать и умеет дожимать соперника. «Севилья» не упустит победу. Голов будет 2-3», — цитирует Граната Sport24.

Матч «Севилья» — «Рома» состоится сегодня, 31 мая, в Будапеште. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.