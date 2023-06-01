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Лига Европы

Рамос поздравил «Севилью» с победой в финале Лиги Европы

01 Июня 2023 • 16:31 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о победе «Севильи» над «Ромой» (1:1, 4:1 — по пенальти) в финале Лиги Европы.  

«Удивительная моя «Севилья»…уже семь трофеев! Поздравляю с тем, что вы продолжаете творить историю, вы это заслужили!» — написал Рамос на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 37-летний испанец выступал за основную команду «Севильи» с 2004 по 2005 год, после чего перебрался в мадридский «Реал».

Ранее «Севилья» выигрывала Лигу Европы в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2019/20.

В чемпионате Испании севильцы занимают 11-е место, набрав 49 очков за 37 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Серхио Рамос
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