Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Массимо Мараццина в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался после поражения римлян от «Севильи» (1:1, 1:4 — по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Очень обидно, что «Рома» проиграла в финале, тем более по пенальти. По игре, мне кажется, команда смотрелась интереснее, создала больше опасных моментов. Что же касается будущего Жозе Моуринью, то, хотелось бы, чтобы он остался, но тогда нужно приобрести 3-4 звездных футболистов. Если же состав не изменится или изменится, но не слишком хорошо, то ему стоит уйти. Думаю, что с этой командой Моуринью добился максимума, он это и сам понимает», — сказал Мараццина.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Моуринью заинтересован «ПСЖ».