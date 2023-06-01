В среду вечером состоялся финальный матч Лиги Европы. В нём «Севилья» обыграла «Рому» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.

Таким образом, нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам не смог войти в историю турниров УЕФА. В случае успеха команды Абрахам был стал первым в истории футболистом, выигравшим все четыре клубных турнира УЕФА. Ранее Тэмми выигрывал Лигу чемпионов, Лигу конференций и Юношескую лигу.

Отметим, что в прессе появилась информация о том, что «Рома» выставила Тэмми Абрахама на трансфер. Таким образом, 25-летний нападающий может сменить клубную прописку летом.