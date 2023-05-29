Монтелла – о финале Лиги Европы: «Конечно, я буду поддерживать «Рому», а не «Севилью»

Наставник Винченцо Монтелла поделился мыслями о предстоящем финале между «Ромой» и «Севильей».

48-летний специалист, ныне работающий главным тренером турецкого «Адана Демирспор», в прошлом на протяжении долгих лет выступал за «Рому», а также успел потренировать римлян. Также ему довелось провести около полугода в качестве рулевого «Севильи».

«Конечно, в финале я буду за «Рому». Работа в «Севилье» – важный этап моей тренерской карьеры, пусть и непродолжительный, но в «Роме» я провёл много лет, и я всегда буду страстно поддерживать этот клуб.

Финалы – это всегда непредсказуемо, трудно выделить фаворита. Я не могу сказать, у какой из команд больше шансов на победу», – цитирует TMW Монтеллу.

Матч «Рома» – «Севилья» состоится 31 мая.