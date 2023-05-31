Дмитрий Черышев: «Любой в Севилье знает, что если команда в финале ЛЕ – она побеждает»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев считает, что «Севилья» - фаворит вечернего противостояния с «Ромой» в рамках финала Лиги Европы, но и римляне не дадут себя так просто обыграть.

«У «Севильи» есть огромный багаж побед в этом турнире. Любой человек, который живет в Севилье, знает, что если команда доходит до финала, то она побеждает», - заявил Черышев в эфире «Матч ТВ».

Как полагает эксперт, игра будет голевой – обе команды забьют друг другу как минимум по разу.

Напомним, что стартовый свисток главного матча Лиги Европы прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите главные события матча, LiveResult.ru проводит текстовую трансляцию.