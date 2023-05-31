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Фанаты «Севильи» и «Ромы» подрались перед финалом Лиги Европы – есть пострадавшие

31 Мая 2023 • 19:53 Комментировать
Севилья
...
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
Через 1 ч. 35 мин.

В среду вечером в финале Лиги Европы будут играть «Севилья» и «Рома». Незадолго до игры в Будапеште случилась драка с участием фанатов команд-финалистов. В результате один фанат «Севильи» и один фанат «Ромы» были госпитализированы с травмами. Об этом рассказывает El Partidazo de COPE.

Финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. «Севилья» может завоевать второй по рангу клубный трофей УЕФА в седьмой раз в своей истории.

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Рома Севилья
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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31.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Рома Рома
2.80 3.10 2.80
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