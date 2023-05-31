Фанаты «Севильи» и «Ромы» подрались перед финалом Лиги Европы – есть пострадавшие

В среду вечером в финале Лиги Европы будут играть «Севилья» и «Рома». Незадолго до игры в Будапеште случилась драка с участием фанатов команд-финалистов. В результате один фанат «Севильи» и один фанат «Ромы» были госпитализированы с травмами. Об этом рассказывает El Partidazo de COPE.

Финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. «Севилья» может завоевать второй по рангу клубный трофей УЕФА в седьмой раз в своей истории.