Мендилибар – самый возрастной тренер, выигравший Лигу Европы

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар привёл свою команду к триумфу в Лиге Европы.

В финале была обыграна «Рома». Команды не выявили победителя за 120 минут (1:1), а в серии послематчевых пенальти «Севилья» оказалась точнее – 4:1.

Для 62-летнего Мендилибара это лишь второй трофей в тренерской карьере – первым был титул второй испанской лиги, завоёванный с «Вальядолидом» 15 лет назад. Кроме того, как отмечает Squawka, испанец стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы.

Напомним, что Хосе Луис Мендилибар возглавил «Севилью» в марте нынешнего года, сменив Хорхе Сампаоли.