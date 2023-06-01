Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы УЕФА (1:1 и 4:1 в серии пенальти).

«Я болел за «Севилью». Матч понравился. Я прогнозировал ничью – так и получилось. Я фаворита не видел и говорил об этом. В первом тайме сильнее была «Рома», во втором – «Севилья», как раз по голу и забили. А пенальти – это пенальти. Кто-то должен был дрогнуть – и дрогнули футболисты «Ромы». Мы давно уже говорим, что Лига Европы – это турнир «Севильи». «Лига «Севильи» – можно смело так называть этот турнир.

Нечасто я видел, как в послематчевой серии просят перебить пенальти. Судья чуть-чуть испортил эмоциональную составляющую концовки этой серии. Но мы видели на повторе, что Руй Патрисиу всё-таки двумя ногами вышел. Так что, думаю, справедливо. Между прочим, хочу отметить, как быстро арбитры разбирались с VAR по ходу матча. Это пример нашим судьям, потому что у нас любят долго смотреть», – сказал Мостовой.