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Генич дал прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» - «Рома»

31 Мая 2023 • 10:30 Комментировать
Севилья
...
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
Через 10 ч. 46 мин.

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».

«Моуринью не проигрывает финалы, а «Севилья» во всех финалах одерживает победы. Но в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. Вряд ли игра получится результативной. Мой прогноз - тотал 1-2 гола», - приводит слова Константина издание «РБ Спорт».

Финальный матч между «Севильей» и «Ромой» состоится сегодня, 31 мая, на стадионе в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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Рома Севилья Константин Генич
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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31.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Рома Рома
2.80 3.10 2.80
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