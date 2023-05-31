Генич дал прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» - «Рома»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».

«Моуринью не проигрывает финалы, а «Севилья» во всех финалах одерживает победы. Но в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. Вряд ли игра получится результативной. Мой прогноз - тотал 1-2 гола», - приводит слова Константина издание «РБ Спорт».

Финальный матч между «Севильей» и «Ромой» состоится сегодня, 31 мая, на стадионе в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.