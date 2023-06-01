Дибала - второй иностранный игрок, забивший за «Рому» в финале европейского турнира

В Будапеште проходит первый из трех финалов европейских турниров, испанская «Севилья» и итальянская «Рома» оспаривают между собой Лигу Европы. Счет был открыт в первом тайме, это сделал аргентинский нападающий Пауло Дибала.

Как оказалось, Дибала стал всего лишь вторым иностранным игроком в истории «Ромы», забившим в финале европейского турнира. Первым был в финале Кубка Ярмарок в 1961 году другой аргентинец - Педро Манфредини. Он забил тогда два мяча «Бирмингему».

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