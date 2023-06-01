Гуренко — о финале Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой»: «Один из самых ужасных финалов»

Бывший игрок «Ромы» Сергей Гуренко высказался о поражении римлян от «Севильи» (1:1, 1:4 — пен) в финале Лиги Европы.

Эксперт признался, что остался недоволен тем, какой футбол продемонстрировали команды в прошедшей встрече. По мнению Гуренко, в финале Лиги Европы было слишком много борьбы и суеты.

«По мне, наверное, один из самых ужасных финалов. Было мало футбола, а много борьбы, суеты, много желания. Мне кажется, что играли две одинаковые команды, с похожей психологией, поэтому результат закономерен, имею в виду ничью 1:1. А пенальти... Ну кто-то должен быть с Кубком», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

Отметим, что «Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы. По этому показателю испанский клуб является рекордсменом турнира. «Рома» же упустила возможность вслед за Лигой конференций выиграть более престижный еврокубковый трофей.