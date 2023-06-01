Мендилибар – о победе в Лиге Европы: «Мне трудно в это поверить»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился впечатлениями после победы в финале Лиги Европы.

Представители испанской Ла Лиги обыграли «Рому» (1:1 и 4:1 в серии послематчевых пенальти), в седьмой раз отпраздновав победу во втором по силе еврокубке. Для самого Мендилибара этот трофей стал вторым за всю тренерскую карьеру (ранее он выигрывал только испанскую Сегунду с «Вальядолидом»).

«Трудно в это поверить. Нам вручили трофей и медали, и мы, похоже, действительно стали победителями Лиги Европы. Думаю, я смогу это осознать только в отпуске», – высказался в послематчевом интервью Movistar 62-летний специалист.