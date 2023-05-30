Кирьяков заявил, что у «Ромы» и «Севильи» равные шансы на победу в ЛЕ

Российский тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился своими мыслями о грядущем финале Лиги Европы. В нём, напомним, уже 31 мая встретятся «Рома» и «Севилья».

«Две команды приблизительно равны по уровню своему. Шансы – 50 на 50, кому больше повезёт, кто будет лучше использовать голевые моменты – тот и победит», - рассказал специалист порталу «Спорт день за днём».

Отметим, что наставник римлян Жозе Моуринью ещё ни разу в тренерской карьере не проигрывал финал еврокубка, в который выходил со своими командами. А «Севилья» является шестикратным обладателем Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА.