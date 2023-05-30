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Лига Европы

Кирьяков заявил, что у «Ромы» и «Севильи» равные шансы на победу в ЛЕ

30 Мая 2023 • 20:12 Комментировать
Севилья
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Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
31.05 22:00

Российский тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился своими мыслями о грядущем финале Лиги Европы. В нём, напомним, уже 31 мая встретятся «Рома» и «Севилья».

«Две команды приблизительно равны по уровню своему. Шансы – 50 на 50, кому больше повезёт, кто будет лучше использовать голевые моменты – тот и победит», - рассказал специалист порталу «Спорт день за днём».

Отметим, что наставник римлян Жозе Моуринью ещё ни разу в тренерской карьере не проигрывал финал еврокубка, в который выходил со своими командами. А «Севилья» является шестикратным обладателем Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Сергей Кирьяков
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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31.05.23 в 22:00
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